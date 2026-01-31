◇静岡県高校バスケットボール新人大会▽男子決勝リーグ浜松開誠館６２―５８浜松学院興誠（３１日・香陵アリーナ）上位４校で争う男女決勝リーグの第２戦と順位決定戦が行われた。男子は浜松開誠館が６２―５８で浜松学院興誠を破り、２勝目を挙げた。初Ｖをかけて１日は２戦全勝の藤枝明誠と対決となる。女子は浜松南が６９―４１で市立沼津を退けて１勝１敗にし、初優勝に望みをつないだ。男子の藤枝明誠と浜松開誠館男女が