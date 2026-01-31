日本ハムの山本拓実投手（２６）が３１日、２月１日の春季キャンプインを前に「１年間１軍、５０試合登板」を目標に掲げた。この日２６歳の誕生日を迎えた同投手は、オフにソフトバンク・上沢との宮古島自主トレで、決め球のシンカーを改良したことを明かし、中継ぎとしての活躍を誓った。山本が内に秘めた思いを明かした。「去年はもっとできたと思っている。今年は開幕から最後まで１軍の戦力として投げ続ける」。昨季は２７