一山麻緒が現役引退発表女子マラソンで2021年東京五輪8位入賞の一山麻緒（資生堂）が30日、自身のインスタグラムで3月末での現役引退を発表。夫の男子マラソン前日本記録保持者・鈴木健吾（キユーピー）のねぎらいの言葉に、ファンから感激の声が上がっている。パリ五輪にも出場した一山はインスタグラムに、「3月末をもって、競技から離れ、一区切りをつける決断をしました」とつづった。さらに「小さい頃から走ることが大