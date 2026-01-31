SUPER BEAVERが、2025年・20周年アニバーサリーイヤーの舞台裏をに密着した映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』を5月22日より全国公開することを発表した。本発表は、本日開催された＜SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダ TOUR 2026 〜ラクダトゥインクルー〜」＞神奈川・Kアリーナ横浜公演の中でアナウンスされた。ドキュメンタリーにとどまらず、Kアリーナでのライブ映像も映画のために特別収録し、