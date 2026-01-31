女優のシドニー・スウィーニー（28）が、新たなランジェリーブランド「SYRN」を正式にローンチした。キム・カーダシアンの SKIMS、リアーナの Savage x Fenty に挑む存在として注目される同ブランドは、全44サイズ、Comfy（快適）／Playful（遊び心）／Romantic（ロマンティック）／Seductress（魅惑的） の4モードを揃え、幅広い女性に向けたラインとなっている。 【写真】う