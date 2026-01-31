令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase20「兆す」が2月1日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case20「兆す」予告夢の中で村人Aとなった莫（今井竜太郎）は、蒼大（伊奈聖嵐）と朋子（諏訪結衣）、勇者ねむ（堀口真帆）とモンスターを倒すRPGのような冒険の旅に出る。ナイトメアと遭遇した莫はゼッツに変身するが、奇妙なナイトメアの行動に違和感を抱き…。一方