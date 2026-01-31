日本ハムの新庄剛志監督（54）が31日、GAORAで生放送された「SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜」に出演。キャンプイン前夜にキャンプ地の沖縄「Enagicスタジアム名護」で俳優の上地雄輔（46）と対談し、開幕4番を明言している郡司裕也捕手（28）に高いノルマを設定した。昨季は打率・297、10本塁打42打点の好成績を残し、昨年のファン感謝イベントで開幕4番に早々と指名。ただ「使い続けるのか？」と聞か