スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」が2月1日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」予告吠（冬野心央）との指輪争奪戦を前に、真白（木村魁希）は厄災クラディスのボス・レクスから「神になってよ！」と言われる。「テガソードを超える神になる」という真白の願いはかなうが、