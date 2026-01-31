31日午後4時25分ごろ、秋田県大仙市大神成坊谷地の住宅の屋根の上で、住人の70代夫妻とみられる男女が雪に埋まっていると119番があった。駆け付けた救急隊員がその場で死亡を確認した。県警が詳しい経緯を調べている。地元消防によると、住宅は一部2階建てで、2人は1階の屋根から見つかった。