ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」は31日、予選2日目が行われた。地元・静岡支部の大石真央（27）は2号艇の5Rで登場。1周1マークが中途半端なターンになってしまいバックは5番手だったが、2周目の1、2マークで全速ターンを連発して猛然と追い上げた。2番手を走る加藤奈月には及ばなかったが3着。予選を3戦オール3連対で折り返し、得点率は地元の先輩・池田浩美と並ぶ8.33で2位につけている。相棒の30