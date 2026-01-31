特殊詐欺被害の防止を呼びかける県内を代表するあのスイーツの新商品が発表されました。 【写真を見る】特殊詐欺を食い止めろ！高校生が開発した「振り込まん」の新商品発表 「振り込まん♪」 「振り込まん」は、県警と株式会社あじまんがタイアップし、特殊詐欺の被害を食い止めようと毎年、あじまんの新商品を販売しています。きょう、山形市のスーパーで発表されたのは「オレンジフロマージュあじ