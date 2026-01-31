アルビレックス新潟は31日、元トップチーム監督の入江徹氏が2月からスクールマスターに就任することを発表した。現在48歳の入江氏は、現役時代に柏レイソルやヴィッセル神戸、ガンバ大阪でプレー。引退後は新潟のU−18やレディースでコーチ、U−18やU−15で監督を歴任し、2020年にファジアーノ岡山のアカデミーを指導した後、2021年からトップチームのヘッドコーチとして新潟に帰還した。2025年6月、樹森大介元監督の後任と