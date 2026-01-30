AI関連株が牽引するかたちで、日経平均株価が急騰して史上最高値を更新している。同時に「これはバブルではないか？」という不安の声が高まっている。そこで今回は、1983年に証券業界に身を投じ、狂乱の80年代バブルから現在の相場までを最前線で見てきた証券アナリストの清水洋介さんに、当時と今の決定的な違いを語ってもらった。（鈴木豪、ダイヤモンド・ザイ編集部）【検証】今の株価上昇は「令和のバブル」なのか？80年代の狂