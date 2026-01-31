巨人の阿部慎之助監督（４６）が３１日、宮崎県内のチーム宿舎で全体ミーティングを行い、選手らにハッパをかけた。かねて話していた通り、選手らの前で改めてゲキを飛ばした。冒頭で「キャンプでは体力づくりはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい」と力強く訓