岩手県北上市選挙管理委員会は31日、衆院選の期日前投票所で、同市へ転入後3カ月未満で選挙人名簿に登録されていない住民1人に、誤って投票用紙を交付するミスがあったと発表した。選管によると、30日に入場券を持たず来所した住人を名簿照会した際に、同じ生年月日で氏名が似た人と誤認して小選挙区と比例代表の投票用紙を交付した。正しい記入があれば有効票として扱い、誤認された住人も投票できるように措置を取った。