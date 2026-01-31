小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」は31日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、2月1日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。中四国勢は4車が結束して強力なラインを形成。小松島を舞台に、高松記念として地元のエース・石原颯（26＝香川・117期）が中核を担う。連日、圧倒的なパワーを発揮して3連勝で決勝に駒を進めた。「出来過ぎですね」と謙遜するが、迷いなく攻める姿勢とパワーは際立っている。「