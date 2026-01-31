法務省は３１日、岡山市で２００６年に東大阪大学（大阪府東大阪市）の学生ら２人を殺害したとして殺人などの罪で死刑が確定していた小林竜司死刑囚（４１）が、収容先の大阪拘置所で死亡したと発表した。自殺を図ったとみられる。収容中の死刑確定者は１０３人になった。発表によると、小林死刑囚は３１日午前７時４９分頃、単独室の布団の中で横になり、掛け布団の上にかかったカバー（長さ６６センチ）で首を絞めた状態で発