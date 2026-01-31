東京・歌舞伎座「四月大歌舞伎」の上演作品と主な配役が３１日、発表された。昼の部は舞踊「廓三番叟」で幕開き。人間国宝の中村梅玉、中村魁春、中村東蔵、中村福助、中村芝翫らの出演で、高砂屋、加賀屋、成駒屋の一門が顔をそろえる。江戸時代に仙台藩で起きたお家騒動を題材にしたスリリングな通し狂言「裏表先代萩」では、お家転覆を謀る仁木弾正や自らの子を犠牲にしても忠義を尽くす乳人政岡が活躍する「伽羅先代萩」