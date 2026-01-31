1月31日、東京競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、佐々木大輔騎乗の4番人気、ユキノグラス（牡3・美浦・小笠倫弘）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にデスサイズ（牡3・美浦・小手川準）、3着に1番人気のアトミックブレス（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:27.7（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、アリハム（牡3・栗東・武幸四郎）は、4着敗退。【舞鶴S】武豊プロミストジーンが5馬身差圧勝鮮やかな逃げ切