５人組ガールズグループ「ＭＹＥＲＡ（マイラ）」が３１日、東京・渋谷区のラフォーレミュージアム原宿で行われたファッションブランド「ＡＮＮＡＳＵＩ（アナスイ）」とのコラボイベントに登場した。２月２日リリースの新曲「Ｃｒｕｓｈｐｒｏｏｆ！」がファッションブランド「ＡＮＮＡＳＵＩ」のイメージソングに起用されたことを記念したイベント。今回のコラボについて、Ａｇｕｒｉは「女の子なら一度は通るし、親しみ