タレントのつちやかおり（61）が31日に自身のアメブロを更新。三世代で東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。【映像】つちやかおり 孫や元夫・布川敏和との家族ショット「極寒の中 孫達とディズニーランド」と切り出したつちやは、当日の防寒対策について「ヒートテック重ね着 ホカロン目一杯持っていざ出陣！」と徹底した準備で臨んだことを明かした。当日は快晴で風もなく、日中は寒さをあまり感じなかったというが