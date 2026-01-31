「1990年代の未来」を想像した斬新なモデル2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」では、各メーカーがさまざまなコンセプトカーを出展していましたが、過去のモーターショーでも多くのコンセプトカーが展示されてきたのはご存知の通りです。今回はそんな過去のコンセプトカーの中から、1981年の「第24回 東京モーターショー」に展示された「マツダ MX-81」を紹介します。マツダの「MX」シリーズとしては現在、