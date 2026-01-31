ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が31日、福岡移転後初のリーグ3連覇に向けて、組織改革に乗り出すことを明かした。選手たちが自走する組織づくりを目指し、複数リーダー制などを思案。キャンプイン後に匿名アンケートを実施し、現状をあぶり出す考えだ。小久保監督は「今回、栗原が選手会長になったけど、全部を担わない方がいいだろう。そうでない方が組織としてはいい」と説明した。現状は選手会長がリーダーとしての責