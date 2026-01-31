Âç²Ï¶¦±é¼Ô¤¬¥ì¥¢¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤ò¸ø³«¡ªº£Ç¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°(57)¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÄá¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ(59)¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï!¡×¤Ë¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëµÜÀî¤¬¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆüÀï¤Ã¤¿º£ÀîµÁ¸µÅÂ¤È¤âÏÂ²ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¾¡ª¾Ð¡×¤È25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿º£ÀîµÁ¸µÌò¤ÎÂçÄá¤È?ÏÂ²ò?¤·¤¿¥æ¥Ë