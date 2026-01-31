２７日に公示された衆議院選挙の期日前投票が行われる中、群馬県前橋市では高校生が投票立会人を務めました。 衆院選の期日前投票は、公示日翌日の１月２８日から県内各地で行われています。前橋市選挙管理委員会では若い世代の選挙への関心を高めようと今回初めて、投票立会人に高校生を起用しました。 ３１日は、前橋市役所に設置された期日前投票所で、市立前橋高校３年の石渡薫子さんが立会人を務め、有権者が一票を投じる様