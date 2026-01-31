群馬県の登録文化財として、「古墳調査台帳」が新たに登録される見通しとなりました。 県文化財保護審議会が１月３０日に開かれ、「古墳調査台帳」４１点を県の登録文化財として新たに登録するよう、山本知事に答申しました。 この台帳は、昭和１０年・１９３５年の８月から９月にかけて、県内で一斉に行われた古墳調査の調査票をまとめたもので、当時の１６７市町村の調査結果が４１冊に集約されています。 台帳には、古墳の位