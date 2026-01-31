プロ野球・巨人は1軍から3軍までの全員が31日までに宮崎に入りました。阿部慎之助監督は全体ミーティングで訓示。「キャンプでは体力作りはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい」と語りました。キャンプでは新しいジャイアンツを作るために選手一人ひとりを「観察し