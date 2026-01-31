フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。辻発彦氏、岩本勉氏、内川聖一氏、坂口智隆氏、清水直行氏、鉄平氏らパ・リーグの有名ＯＢをゲストに招いた。西武の黄金時代に不動のセカンドとして活躍した辻氏は「最悪だった開幕戦」を聞かれて苦笑。「開幕前ですけども。ちょっと前なんですけども。練