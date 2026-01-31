球界の耳目を集める発表だった。12月18日、球界のレジェンド・桑田真澄氏が、NPBイースタンリーグに所属するオイシックス新潟アルビレックスBCのチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任することが発表された。東京ドームホテルで行われた会見で、桑田氏から発せられた言葉はオイシックス新潟アルビレックスBCのみならず、日本球界の発展を期待させるものだった。 ■CBOの役割