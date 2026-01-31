【北京共同】中国共産党中央規律検査委員会と国家監察委員会は31日、王祥喜応急管理相を重大な規律・法律違反の疑いで調査していると発表した。具体的な違反内容は公表されていないが、汚職の可能性がある。習近平指導部は汚職を徹底的に取り締まる「反腐敗闘争」を強化しており、閣僚を含む政府高官や軍幹部の摘発が相次いでいる。