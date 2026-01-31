日本ハムの新庄剛志監督（54）が31日、GAORAで生放送された「SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜」に出演。キャンプイン前夜にキャンプ地の沖縄「Enagicスタジアム名護」で俳優の上地雄輔（46）と対談し、今季の構想について語った。開幕投手の内定している伊藤大海とともに先発陣の軸となるのが、6年ぶりの復帰となる有原航平。昨季は両右腕とも14勝で最多勝を分け合っており「最多勝投手がウチに2人いる。