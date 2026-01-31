３１日に行われた日本中央競馬会（ＪＲＡ）の小倉競馬第６レースで、１〜３着を着順通りに当てる３連勝単式（３連単）の払戻金がＪＲＡ史上最高の５８３６万７０６０円を記録した。これまで最高だった２０１２年８月の新潟競馬での３連単２９８３万２９５０円を大幅に更新した。レースは３歳未勝利戦（芝１２００メートル）で１８頭が出走し、１着に単勝１８番人気のカシノリアーナ、２着に１７番人気、３着に１０番人気が入っ