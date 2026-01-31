ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」は３１日、予選２日目が行われた。定松勇樹（２４＝佐賀）は６号艇の３Ｒ、本番はピット離れで飛び出して４コースカドを奪取。スリットから伸ばして握るが、岡村慶太、篠崎元志の内２艇が抵抗しまくり切れず。それでも２着に入った。「スタート全速の分、少し出て行ったし、出足からのつながりがいいですね」と表情は明るい。初戦の初日２Ｒで転覆（減点５）、その影響が心