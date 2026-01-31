ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は３１日、予選２日目が行われた。大石真央（２７＝静岡）は５Ｒ、２コースから１Ｍ差しハンドルでバック３番手争い。１周２Ｍから全てのターンを握って周り、２番手を走る３号艇の加藤奈月を猛追。逆転とはならなかったが３着でゴールし、３走１、２、３着で予選を折り返した。今節タッグを組むのは２連率４４％の?赤プレート?３０号機。「メチャ