【モデルプレス＝2026/01/31】魅力的な2人の男性の間で揺れ動くヒロインに感情移入してしまう、究極の「三角関係」を描いた名作韓国ドラマ5選を紹介する。【写真】31歳韓国女優「スタイル抜群」バレエでレオタード姿◆1「恋するジェネレーション」（2015）児童施設育ちのウンビ（キム・ソヒョン）が、瓜二つの姉の人生を歩む青春ミステリー。一途な幼馴染のイアン（ナム・ジュヒョク）と、孤独な彼女を守り抜くテグァン（ソンジェ