タレントの三田寛子さん（60）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新。優雅な着物ショットを披露した。「いつになったら上手く着られるのやら」三田さんは、新春の舞台を終えたことを報告し、花柄の黒い着物姿や車内での様子を投稿した。着物については「両方の母たちは紙人形のような襟の合わせ方を好んで仕立てていたので私もそれが多く襟合わせがつまりがちです」と語り、「いつになったら上手く着られるのやら」とつづ