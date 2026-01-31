訪問看護の現場における処置「検体検査」 定時訪問時や急な発熱時などに、採血やウイルス感染症の検査などを依頼されることがあります。検査の手技自体は医療機関で行う場合と変わりありませんが、物品調達や訪問の動線などにおいて訪問看護ならではのコツもあります。 検査予定がある場合 採血などの検査の予定が決まっている場合は、事前に検査物品の準備が必要です。検査物品の準備のパターンとしては、①療養者