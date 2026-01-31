1月30日午前に高知市で住宅1棟を半焼した火事で、意識不明の重体となっていた50代の男性が夜になって死亡しました。火事があったのは高知市瀬戸南町の南部隆さん（53）の住宅です。警察と消防によりますと、1月30日午前11時頃、南部さんの住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけて119番通報しました。火は木造2階建て住宅の一部、約31平方㍍を焼いて50分後に消し止められましたが、家の中で南部さんが心肺停止の状態で