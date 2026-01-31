◆静岡県高校サッカー新人戦▽準決勝静岡学園１―０磐田東（３１日、草薙陸上競技場）静岡県高校サッカー新人戦準決勝が行われ、６年ぶりの優勝を目指す藤枝東が３―０で常葉大橘を、３連覇を狙う静岡学園は１―０で磐田東を下してファイナルに進んだ。藤枝東はＦＷ増田瑛斗（２年）が２戦連続ゴールを記録。静学はＧＫ田辺匠真（２年）が好セーブを連発し、ここまで５戦連続で無失点を継続中だ。決勝は１日午後１時から、藤