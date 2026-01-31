【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は31日、イスラエル軍の攻撃で同日未明以降に12人が死亡し、昨年10月の停戦発効後の死者が509人になったと発表した。ガザでは停戦発効後も攻撃がやまず、犠牲者の増加に歯止めがかからない。パレスチナ通信によると、ガザ全域で空爆があり、北部ガザ市ではアパートが攻撃を受けた。南部ハンユニスでは避難民のテントが爆撃された。死者には子どもや女性が含まれているという