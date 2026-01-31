公明党の竹谷とし子代表、立憲民主党の水岡俊一代表は31日、前回衆院選から1年余りでの解散に踏み切った高市早苗首相を批判した。両代表は、石川県七尾市で開かれた中道改革連合の候補者を応援する会合に出席。竹谷氏は、大雪に見舞われる地域事情に触れ「解散は非常識極まりない」と非難。水岡氏も「首相の惑わしに乗ってはいけない」と訴えた。竹谷氏は、自民党の派閥裏金事件を念頭に「政治とカネ」の問題にも言及。「同じ