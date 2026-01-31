衆議院選挙の公示後、初めての週末を迎えました。各党の党首は、全国各地で懸命に支持を訴えています。自民党・高市総裁：日本列島を強く豊かに本当にするためには総合的な国力を今強くしなきゃ、もう間に合わん。これ以上ほっといたら間に合わん。本当に強くするために必要なのが経済成長なんです。中道改革連合・野田共同代表：食料品（の消費税率）をゼロにするんです。公約というのは、いつまでにやるのか、財源はどうするかと