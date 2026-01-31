小田急レストランシステムが運営する「箱根そば」では、2026年2月1日から数量限定で「60周年記念クーポン券 ファイナル」を無料配布します。3枚綴りのお得なクーポン「箱根そば」60周年記念キャンペーンとして、340円以上の食事をした人に先着で「60周年記念クーポン券ファイナル」が無料で配布されます。「60周年記念クーポン券ファイナル」を使うと、箱根そばでおなじみの「かき揚げ天」、昭和40年代に販売していた"春雨入りカレ