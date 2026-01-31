米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星（34）が28日、自身のInstagramを更新し、スポンサー向けの報告会で振る舞った特製ギフトが話題を集めている。投稿では、チームメイトのジョー・アデルが折ったバットを日本に送り、加工して作った箸をお礼として贈ったことを報告。K.O.Hで行われた報告会の様子とともに、その心配りが紹介されている。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」