2026年1月28日、韓国メディア・ノーカットニュースは、韓国の土地価格が日本と比べて極めて高水準にあり、今後20年以内に不動産価格が大きく下落する可能性があるとの分析が示されたと報じた。記事によると、与党「共に民主党」の韓貞愛（ハン・ジョンエ）政策委員長が自身のフェイスブックアカウントで公開した韓国の土地資産価格水準と日本の統計資料を分析した資料で、韓国全体の土地の単位面積当たりの価格が日本の3倍を超えた