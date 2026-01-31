日本ハムの新庄剛志監督（54）が31日、GAORAで生放送された「SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜」に出演。キャンプイン前夜にキャンプ地の沖縄「Enagicスタジアム名護」で俳優の上地雄輔（46）と対談し、期待の若手投手について語った。投手陣の話題で、名前が挙がったのが昨季に明大からドラフト3位で加入した浅利太門。1年目は1軍出場はなかったが、今季の飛躍を期待されている右腕とのキャンプ前の驚き