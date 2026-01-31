衆議院選挙にあわせて行われる「国民審査」の期日前投票が2月1日から始まります。最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査するものですが、今回対象になる裁判官はどんな人なのか。投票用紙の書き方や意外なルールなど、投票に行く前に知っておきたいことをまとめました。■法律が違憲ではないかを判断する「憲法の番人」最高裁判所は、上訴された裁判の審理を行うほか、法律等の内容が憲法に違反していないかを審査するなどの重要