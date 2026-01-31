プロ野球広島の羽月隆太郎内野手が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用した疑いで逮捕されたことを受け、31日、広島や阪神、楽天など多くの球団がキャンプ地のミーティングで選手や関係者に注意喚起を行った。広島の鈴木清明球団本部長はミーティング後に取材に応じ「本当に選手生命を失う。何回もしつこくやっていく」と険しい表情だった。球界では昨年の開幕前に選手らのオンラインカジノ利用が問題にな