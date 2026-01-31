31日も全国的に真冬の寒さが続いています。あすから2月、そしてすぐに節分ですが、各地で季節先取りのイベントが開かれました。2月3日の節分を前に、広島県の福山城でちょっとだけ早い豆まき「福まき」が行われました。会場には多くの人が訪れ、豆と一緒に福をつかみ取ろうと力いっぱい手を伸ばしていました。参加した女の子は「4個とれました。前の方にいて、声だして。『投げて〜』みたいな」と話し、男の子は「3個とカプセル1個