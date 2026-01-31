オリックスは31日、株式会社エクスドリーム不動産と2026年シーズンの「オフィシャルスポンサー契約」を締結したと発表した。これに伴い、2月1日からの宮崎春季キャンプから選手、コーチが着用するヘルメットの側面に「EXDREAM」ロゴを掲出。